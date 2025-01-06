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Игроки «Барселоны» раздражены из-за ситуации с Ольмо и Виктором — Mundo Deportivo

Игроки «Барселоны» раздражены из-за ситуации с Ольмо и Виктором — Mundo Deportivo
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Отказ Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в регистрации футболистов «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона-2024/2025 сильно повлиял на раздевалку каталонского клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, атмосфера в команде напряжённая, поскольку «Барселона» находится в середине сезона и теперь остаётся без двух важных игроков. Футболисты каталонского клуба раздражены ​​и не понимают, почему не удалось вовремя решить этот вопрос.

Дани Ольмо перешёл в «Барселону» из «РБ Лейпциг» минувшим летом. Сине-гранатовые смогли зарегистрировать Ольмо только до конца 2024 года, как и Пау Виктора, который пришёл в клуб из «Жироны». Всего за полгода Ольмо сыграл за сине-гранатовых 15 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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