Мадридский «Реал» разгромил «Минеру» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Минера» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Картагонова» в Картахене (Испания). Матч завершился со счётом 5:0 в пользу «Реала».
Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте, отличился полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде. На 14-й минуте Эдуарду Камавинга удвоил преимущество своей команды. На 28-й минуте Арда Гюлер довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте Лука Модрич забил четвёртый мяч своей команды. На 88-й минуте Арда Гюлер оформил дубль.
В 1/8 финала Кубка Испании уже вышли каталонская «Барселона», обыграв «Барбасто» со счётом 4:0, и мадридский «Атлетико», который одолел футбольный клуб «Марбелья» с минимальным счётом 1:0, а также «Реал Сосьедад», обошедший «Понферрадину» со счётом 2:0. Турнир покинула «Севилья», которая разгромно уступила «Альмерии» (1:4).
- 6 января 2025
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