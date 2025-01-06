«Интер» — «Милан»: Тареми удвоил преимущество хозяев на 47-й минуте

В эти минуты проходит финальный матч Суперкубка Италии по футболу. В игре за трофей встречаются «Интер» и «Милан». Миланское дерби проходит на нейтральном стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Симоне Содза (Италия). На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию миланского дерби.

На 47-й минуте нападающий «Интера» Мехди Тареми удвоил преимущество своей команды.

Напомним, в полуфинале Суперкубка Италии «Интер» обыграл «Аталанту» со счётом 2:0. «Милан», в свою очередь, оставил за бортом турнира «Ювентус» — 2:1. Все матчи проходили в Саудовской Аравии.