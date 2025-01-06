«Интер» — «Милан»: Тареми удвоил преимущество хозяев на 47-й минуте
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В эти минуты проходит финальный матч Суперкубка Италии по футболу. В игре за трофей встречаются «Интер» и «Милан». Миланское дерби проходит на нейтральном стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Симоне Содза (Италия). На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию миланского дерби.
Суперкубок Италии . Финал
06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
1:0 Мартинес – 45+1' 2:0 Тареми – 47' 2:1 Эрнандес – 52' 2:2 Пулишич – 80' 2:3 Абрахам – 90+3'
На 47-й минуте нападающий «Интера» Мехди Тареми удвоил преимущество своей команды.
Напомним, в полуфинале Суперкубка Италии «Интер» обыграл «Аталанту» со счётом 2:0. «Милан», в свою очередь, оставил за бортом турнира «Ювентус» — 2:1. Все матчи проходили в Саудовской Аравии.
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