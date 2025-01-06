Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» — «Милан»: Эрнандес отыграл один мяч на 52-й минуте

«Интер» — «Милан»: Эрнандес отыграл один мяч на 52-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит финальный матч Суперкубка Италии по футболу. В игре за трофей встречаются «Интер» и «Милан». Миланское дерби проходит на нейтральном стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Симоне Содза (Италия). На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию миланского дерби.

Суперкубок Италии . Финал
06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
1:0 Мартинес – 45+1'     2:0 Тареми – 47'     2:1 Эрнандес – 52'     2:2 Пулишич – 80'     2:3 Абрахам – 90+3'    

На 52-й минуте защитник «Милана» Тео Эрнандес отыграл один мяч.

Напомним, в полуфинале Суперкубка Италии «Интер» обыграл «Аталанту» со счётом 2:0. «Милан», в свою очередь, оставил за бортом турнира «Ювентус» — 2:1. Все матчи проходили в Саудовской Аравии.

Материалы по теме
«Интер» — «Милан»: Тареми удвоил преимущество хозяев на 47-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android