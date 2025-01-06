«Милан» отыгрался с 0:2 в миланском дерби и стал обладателем Суперкубка Италии

Завершился финальный матч Суперкубка Италии по футболу. В игре за трофей встречались «Интер» и «Милан». Миланское дерби проходило на нейтральном стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Симоне Содза (Италия). Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Милана».

Счёт в матче был открыт на 45+1-й минуте, отличился нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. На 48-й минуте Мехди Тареми удвоил преимущество хозяев. На 52-й минуте Тео Эрнандес отыграл один мяч. На 80-й минуте Кристиан Пулишич сравнял счёт. На 90+3-й минуте нападающий «Милана» Тэмми Абрахам вывел свою команду вперёд.

Напомним, в полуфинале Суперкубка Италии «Интер» обыграл «Аталанту» со счётом 2:0. «Милан», в свою очередь, оставил за бортом турнира «Ювентус» — 2:1. Все матчи проходили в Саудовской Аравии.