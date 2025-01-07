В понедельник, 6 января, прошёл матч 1/16 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча Кубка Испании 6 января:

«Минера» — «Реал» Мадрид — 0:5.

В 1/8 финала Кубка Испании уже вышли каталонская «Барселона», обыграв «Барбасто» со счётом 4:0, и мадридский «Атлетико», который одолел футбольный клуб «Марбелья» с минимальным счётом 1:0, а также «Реал Сосьедад», обошедший «Понферрадину» со счётом 2:0. Турнир покинула «Севилья», которая разгромно уступила «Альмерии» (1:4).

Сегодня, 7 января, состоится последний матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Эльденсе» и «Валенсия». Начало матча запланировано на 23:00 мск.