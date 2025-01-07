«Ноттингем Форест» обыграл «Вулверхэмптон» и закрепился на третьей строчке в АПЛ

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Мерсисайд, Англия). Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Ноттингем Форест».

Счёт в матче был открыт уже на седьмой минуте, отличился полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт. На 44-й минуте Крис Вуд удвоил преимущество гостей. На 90+4-й минуте Тайво Авонийи довёл счёт до разгромного.

«Вулверхэмптон» набрал 16 очков в 20 матчах и расположился на 17-й строчке в английской Премьер-лиге. «Ноттингем Форест» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 40 очков.