«Ноттингем Форест» обыграл «Вулверхэмптон» и закрепился на третьей строчке в АПЛ
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Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Мерсисайд, Англия). Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Ноттингем Форест».
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
06 января 2025, понедельник. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Гиббс-Уайт – 7' 0:2 Вуд – 44' 0:3 Авонийи – 90+4'
Счёт в матче был открыт уже на седьмой минуте, отличился полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт. На 44-й минуте Крис Вуд удвоил преимущество гостей. На 90+4-й минуте Тайво Авонийи довёл счёт до разгромного.
«Вулверхэмптон» набрал 16 очков в 20 матчах и расположился на 17-й строчке в английской Премьер-лиге. «Ноттингем Форест» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 40 очков.
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