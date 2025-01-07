Анчелотти — о Модриче: он — подарок для футбола
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру полузащитника команды Луки Модрича в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Минерой» (5:0).
Кубок Испании . 1/16 финала
06 января 2025, понедельник. 21:00 МСК
Минера
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Вальверде – 5' 0:2 Камавинга – 13' 0:3 Гюлер – 28' 0:4 Модрич – 55' 0:5 Гюлер – 88'
«Он [Модрич] — подарок для футбола. Тем более для тех, кто может наслаждаться этим вблизи, для болельщиков, товарищей по команде, тренера… Всего «Реала».
Для меня это большой подарок, особенно из-за того, как он готовится к подобным матчам. Так, будто бы это финал. Это очень важный пример для молодёжи», — приводит слова Анчелотти AS.
«Реал» одержал разгромную победу над «Минерой» (5:0) в матче 1/16 финала Кубка Испании. 39-летний полузащитник отличился на 55-минуте матча, забив четвёртый мяч своей команды, а на 63-й минуте был заменён.
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