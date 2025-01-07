Анчелотти — о Модриче: он — подарок для футбола

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру полузащитника команды Луки Модрича в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Минерой» (5:0).

«Он [Модрич] — подарок для футбола. Тем более для тех, кто может наслаждаться этим вблизи, для болельщиков, товарищей по команде, тренера… Всего «Реала».

Для меня это большой подарок, особенно из-за того, как он готовится к подобным матчам. Так, будто бы это финал. Это очень важный пример для молодёжи», — приводит слова Анчелотти AS.

«Реал» одержал разгромную победу над «Минерой» (5:0) в матче 1/16 финала Кубка Испании. 39-летний полузащитник отличился на 55-минуте матча, забив четвёртый мяч своей команды, а на 63-й минуте был заменён.