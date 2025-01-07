Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью – о судействе в чемпионате Турции: почему вы скрываете правду, чего вы боитесь?

Моуринью – о судействе в чемпионате Турции: почему вы скрываете правду, чего вы боитесь?
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью после матча 18-го тура чемпионата Турции с «Хатайспором» (2:1) раскритиковал судейство.

Турция — Суперлига . 18-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Фенербахче
Стамбул
Окончен
2 : 1
Хатайспор
Антакья
1:0 Эн-Несири – 16'     1:1 Бутобба – 33'     2:1 Эн-Несири – 45+5'    

«Мои игроки сделали всё, что могли. Мы хорошо тренировались в течение 9 дней. Достигли уверенной победы. Если бы цвета соперника были другими, они могли бы остаться вдесятером. Мы знаем, в какой «токсичной» лиге играем. Они знают, как играть против нас и против других. В матчах с «Эюпспором» и сегодня должно было быть пять красных карточек. Такова ситуация. И наши игроки, и соперники это знают. Мы должны продолжать двигаться дальше. Почему вы скрываете правду? Почему люди в этой стране чего-то боятся? Чего вы боитесь? Я понимаю, вы журналисты. Я тоже мог бы быть журналистом, хорошо, но чего вы боитесь? Разница в очках объясняется качеством игры? Говорите правду. Не спрашивайте у меня!», — приводит слова Моуринью Goal.

На данный момент «Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 39 очков. От лидирующего «Галатасарая» команда отстаёт на восемь очков.

Материалы по теме
Леонид Слуцкий рассказал историю своего знакомства с Жозе Моуринью

Самые скандальные футболисты в истории

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android