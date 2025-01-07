Моуринью – о судействе в чемпионате Турции: почему вы скрываете правду, чего вы боитесь?

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью после матча 18-го тура чемпионата Турции с «Хатайспором» (2:1) раскритиковал судейство.

«Мои игроки сделали всё, что могли. Мы хорошо тренировались в течение 9 дней. Достигли уверенной победы. Если бы цвета соперника были другими, они могли бы остаться вдесятером. Мы знаем, в какой «токсичной» лиге играем. Они знают, как играть против нас и против других. В матчах с «Эюпспором» и сегодня должно было быть пять красных карточек. Такова ситуация. И наши игроки, и соперники это знают. Мы должны продолжать двигаться дальше. Почему вы скрываете правду? Почему люди в этой стране чего-то боятся? Чего вы боитесь? Я понимаю, вы журналисты. Я тоже мог бы быть журналистом, хорошо, но чего вы боитесь? Разница в очках объясняется качеством игры? Говорите правду. Не спрашивайте у меня!», — приводит слова Моуринью Goal.

На данный момент «Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 39 очков. От лидирующего «Галатасарая» команда отстаёт на восемь очков.

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