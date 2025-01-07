Результаты матчей английской Премьер-лиги 6 января

Вчера, 6 января, завершился 20-й тур английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. В этот день состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча чемпионата Англии 6 января:

«Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест» — 0:3.

На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025 располагается «Ливерпуль», у которого 46 очков. «Арсенал» занимает второе место. Команда Микеля Артеты набрала 40 очков за 20 матчей. На третьей строчке находится «Ноттингем Форест», набравший 40 очков. В зоне вылета на данный момент идут «Ипсвич Таун» (16), «Лестер Сити» (14) и «Саутгемптон» (6).