«Атлетико Минейро» сделал официальное предложение «Зениту» по трансферу Артура

Вингер «Зенита» Артур Гимарайнс может покинуть петербургский клуб.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, «Атлетико Минейро» направил официальный запрос «Зениту» по покупке Артура за € 10 млн. Предложение бразильского клуба также включает пункт о выплате сине-бело-голубым 10% с суммы от будущей продажи игрока.

Артур перешёл в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса». В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска — Goal

Самые титулованные футбольные клубы России: