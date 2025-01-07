Консейсау выиграл трофей за наименьшее количество матчей в истории «Милана» с 1930 года

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау выиграл трофей быстрее всех тренеров в истории клуба с 1930 года. Для этого ему понадобилось два матча, сообщает OptaPaolo.

Напомним, в матче за Суперкубок Италии «Милан» обыграл «Интер» со счётом 3:2. Отметим, «Милан» по ходу матча проигрывал со счётом 0:2.

Напомним, в полуфинале Суперкубка Италии «Интер» обыграл «Аталанту» со счётом 2:0. «Милан», в свою очередь, оставил за бортом турнира «Ювентус» — 2:1. Все матчи проходили в Саудовской Аравии.

Консейсау возглавил «Милан» 30 декабря 2024 года. В своём дебютном матче он обыграл «Ювентус» со счётом 2:1.

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