Президенту «Барселоны» Жоану Лапорте вынесут вотум недоверия

В ближайшее время президенту каталонской «Барселоны» Жоану Лапорте вынесут вотум недоверия, сообщает Sport.es.

По данным источника, это произойдёт 7 января в офисе команды на «Камп Ноу». Процедуру инициирует бывший кандидат на пост президента каталонского клуба Жорди Фарре, который уже выдвигал вотум недоверия Жозепу Бартомеу в 2020 году.

Ранее сообщалось, что оппозиционные группы в руководстве каталонской «Барселоны» призвали президента Жоана Лапорту и его совет директоров немедленно уйти в отставку.

Одной из главных причин такого решения является неудача с регистрацией полузащитника клуба Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора и процесс продления контракта с Nike.

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