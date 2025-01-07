ЦСКА ждёт ответа от «Ривер Плейт» по трансферу Солари — Ole

Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к нападающему аргентинской команды «Ривер Плейт» Пабло Солари.

Как сообщает Ole, красно-синие сделали первое предложение по 23-летнему вингеру в размере € 7 млн и ожидают ответа от руководства аргентинского клуба. Отметим, что переговоры называют «специфическими»: «Ривер Плейт» принадлежат лишь 60% прав на игрока, оставшиеся 40% у «Коло-Коло» и «Талльереса».

За «Ривер Плейт» Пабло Солари выступает с лета 2022 года. За это время футболист провёл на поле 109 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 17 голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 7 млн.