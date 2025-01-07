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Индзаги – о поражении в Суперкубке Италии с «Миланом»: возвращаемся домой залечить раны

Индзаги – о поражении в Суперкубке Италии с «Миланом»: возвращаемся домой залечить раны
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение команды в Суперкубке Италии с «Миланом» (2:3). Напомним, по ходу матча «Интер» вёл со счётом 2:0.

«Прежде всего, мы должны поздравить «Милан», потому что они не сдавались, даже проигрывая два мяча. В эпизоде с первым пропущенным голом мы потеряли лёгкий мяч в ситуации, когда должны были контролировать игру, а затем у нас было несколько возможностей увеличить счёт до 3:1, но Меньян великолепно справился с ударами Карлоса Аугусто и Думфриса.

К сожалению, затем мы пропустили ещё и пустили победу. Это болезненное поражение, но за эти годы у нас уже были такие поражения, и команда всегда поднималась на ноги. Мы возвращаемся домой, чтобы залечить раны. У нас есть несколько новых травм, но впереди шесть матчей за 18 дней, так что нужно как можно быстрее вернуться на правильный путь», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Ранее сообщалось, что Сержиу Консейсау выиграл трофей быстрее всех тренеров «Милана» с 1930 года.

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