35-летний Томас Мюллер ответил на вопрос о своём будущем в «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос о своём будущем. Напомним, у футболиста истекает контракт с клубом по окончании сезона.
«Моё будущее? Ничего нового. Я абсолютно спокоен. Посмотрим, что произойдёт», – приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).
В нынешнем сезоне 35-летний полузащитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.
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