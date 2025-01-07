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Защитник «Ростова» может продолжить карьеру в Лиге 1

Защитник «Ростова» может продолжить карьеру в Лиге 1
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Защитник «Ростова» Умар Сако может покинуть команду. Об этом сообщает Africafoot.

По информации источника, серьёзный интерес к футболисту проявляет «Брест». Также игроком интересуется турецкий «Трабзонспор», который видит в защитнике альтернативу бразильцу Витору Тормене из «Краснодара».

Сако выступает в составе «Ростова» с января 2024 года. За этот период он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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