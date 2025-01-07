Консейсау – о волевой победе «Милана» в матче с «Интером»: игроки сделали магию

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау высказался о победе в матче Суперкубка Италии с «Интером». По ходу матча «Милан» проигрывал со счётом 0:2.
«Я очень рад за игроков, потому что это было нелегко. Атмосфера была не самой лучшей, когда я пришёл, времени на проработку деталей перед этими двумя матчами было немного, а соперники были командами высокого уровня.
Игроки сделали магию, они впитали всё, что мы обсуждали. Конечно, есть вещи, которые нам нужно улучшить, но они это понимают. Я чувствую, что с смирением мы можем провести отличные месяцы вместе в Лиге чемпионов, Серии А и вернуть 'Милан' туда, где он заслуживает быть», — приводит слова Консейсау Football Italia.
Ранее сообщалось, что Сержиу Консейсау выиграл трофей быстрее всех тренеров «Милана» с 1930 года.
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