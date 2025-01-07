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Гурцкая оценил шансы на уход Угальде из «Спартака»

Гурцкая оценил шансы на уход Угальде из «Спартака»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил шансы на уход нападающего Манфреда Угальде из московского «Спартака».

«Если он продолжит так играть до лета, у «Спартака» могут появиться предложения. У Угальде достаточно неплохой кусок по статистике в Голландии, плюс подтвердится качество в России. Плюс достаточно неплохие матчи за сборную», — цитирует его журналист Сергей Егоров в своём boosty-аккаунте.

В нынешнем сезоне коста-риканский футболист принял участие в 22 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами.

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