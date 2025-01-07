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Хосеп Гвардиола дал совет Джеку Грилишу

Хосеп Гвардиола дал совет Джеку Грилишу
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем клуба Джеке Грилише.

«Как бы Грилиш ни смотрел на себя, он увидит конкуренцию. Ему нужно конкурировать с самим собой. Савио сейчас находится в лучшей форме, чем Джек, и поэтому я выпустил Савио в матче с «Вест Хэмом».

Я хочу видеть Джека, который выиграл требл. Но я стараюсь быть честным с собой. Что произошло с подачами Савио в штрафной? Они качественнее, чем у других вингеров на этой позиции.

И они должны бороться. Вы можете сказать, что это несправедливо. Если вы так думаете, то это ваше право. Но нужно доказать, бороться с Савио, чтобы заслужить место на этой позиции», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

В нынешнем сезоне Грилиш принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами.

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