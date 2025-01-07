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Стало известно, почему «Реал» отказался от идеи подписать ван Дейка

Стало известно, почему «Реал» отказался от идеи подписать ван Дейка
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не станет игроком мадридского «Реала».

Как сообщает Relevo, агенты футболиста предложили «Реалу» заключить контракт летом 2025 года, когда закончится контракт ан Дейка с мерсисайдцами. «Реал» сомневается в 33-летнем футболисте из-за его возраста, а также считает, что игрок такого профиля не впишется в команду должным образом, поэтому «сливочные» отказались от трансфера.

Нидерландский защитник выступает за «красных» с января 2018 года. Вместе с мерсисайдским клубом ван Дейк выиграл английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, внутренние кубки и клубный чемпионат мира по футболу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 28 млн.

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