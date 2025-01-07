Стало известно, почему «Реал» отказался от идеи подписать ван Дейка

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не станет игроком мадридского «Реала».

Как сообщает Relevo, агенты футболиста предложили «Реалу» заключить контракт летом 2025 года, когда закончится контракт ан Дейка с мерсисайдцами. «Реал» сомневается в 33-летнем футболисте из-за его возраста, а также считает, что игрок такого профиля не впишется в команду должным образом, поэтому «сливочные» отказались от трансфера.

Нидерландский защитник выступает за «красных» с января 2018 года. Вместе с мерсисайдским клубом ван Дейк выиграл английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, внутренние кубки и клубный чемпионат мира по футболу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 28 млн.