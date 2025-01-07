«Ноттингем Форест» установил рекорд сезона в АПЛ

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Мерсисайд, Англия). Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Ноттингем Форест».

Как сообщает Opta, для команды Нуну Эшпириту Санту это шестой кряду выигранный матч в чемпионате Англии – рекордная по продолжительности победная серия в текущем сезоне среди всех команд.

«Ноттингем Форест» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 40 очков.