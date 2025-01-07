Салах опубликовал фото с Трентом и ван Дейком. Все трое могут покинуть «Ливерпуль» летом
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Крайний нападающий «Ливерпуля» египтянин Мохамед Салах поделился фотографией с двумя другими легендарными игроками команды — Трентом Александер-Арнольдом и Вирджилом ван Дейком.
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мартинес – 52' 1:1 Гакпо – 59' 2:1 Салах – 70' 2:2 Диалло – 80'
Фотография была сделана во время матча 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед», который завершился с ничейным счётом (2:2). Футболисты стоят над штрафной площадью.
Фото: Соцсети Мохамеда Салаха
Напомним, у этих троих игроков в конце текущего сезона заканчивается контракт с «Ливерпулем», никто из них пока не продлил соглашение с английским клубом. Недавно стало известно, что Александер-Арнольдом интересуется мадридский «Реал», который, по информации ESPN, был готов подписать правого защитника уже в это январское трансферное окно, но «Ливерпуль» отклонил предложение.
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