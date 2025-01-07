Порвавший «кресты» Родри рассказал о восстановлении и сроках возвращения на поле

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал о процессе восстановления от травмы и заявил, что хочет вернуться на поле в этом сезоне.

— Как вы справляетесь с травмой?

— На психологическом уровне всё гораздо лучше, чем я думал. Относительно боли – это то, что я себе представлял. Первый месяц был очень сложный, но психологически всё было лучше, чем я ожидал. Я имею в виду желание снова играть и так далее. Я чувствую себя достаточно хорошо. Думаю, что для моего тела остановка пошла на пользу. Не из-за травмы, а по другим причинам. Я стараюсь наслаждаться другими вещами, которых обычно нет в нашей жизни.

— Как протекает ваша повседневная жизнь?

— Полноценно. Я работаю в три-четыре раза больше, чем в обычный день. Три часа утром, а потом после обеда ко мне приходят домой, чтобы меня лечить. Всё чередуется: реабилитация, физиотерапия. Вот так, без остановки.

— Врач, который вас оперировал, сказал, что чем дольше вы будете оставаться неподвижным, тем лучше.

— У хирургов есть видение, что их операция должна пройти хорошо, но не для того, чтобы просто вернуть атлета в спорт. Реабилитологи обычно дают более точные рекомендации.

— Ты видишь себя на поле в этом сезоне?

— Да, да. Кроме того, я знаю себя, я человек, который хорошо восстанавливается, человек с позитивным мышлением. Говорили, что вопрос менталитета очень важен в восстановлении. Как я уже сказал, всё идёт очень хорошо. Конечно, я хочу снова сыграть в этом сезоне, – приводит слова Родри AS.

Напомним, 28-летний полузащитник в сентябре 2024 года получил травму крестообразной связки.

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