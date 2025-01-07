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Хамес Родригес разорвал контракт с «Райо Вальекано» и стал свободным агентом — Романо

Хамес Родригес разорвал контракт с «Райо Вальекано» и стал свободным агентом — Романо
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33-летний колумбийский полузащитник Хамес Родригес разорвал контракт с клубом и покинул «Райо Вальекано» в качестве свободного агента, сообщает известный журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ сообщалось, что колумбиец может стать игроком клуба «Америка» из Мексики.

Напомним, игрок перешёл в «Райо Вальекано» в начале текущего сезона. В нынешнем сезоне футболист принял участие в семи матчах в составе испанского клуба во всех турнирах и отметился одной результативной передачей, проведя на поле в общей сложности 205 минут.

Ранее Хамес выступал за «Реал», «Баварию» и другие клубы.

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