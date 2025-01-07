Легендарный Усэйн Болт рассказал, в каком случае «Манчестер Юнайтед» сможет выиграть АПЛ
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Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике и фанат «Манчестер Юнайтед» Усэйн Болт поделился мыслями по поводу ничьей с «Ливерпулем» в 20-м туре АПЛ – 2:2.
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мартинес – 52' 1:1 Гакпо – 59' 2:1 Салах – 70' 2:2 Диалло – 80'
«Если мы сможем играть с такой борьбой каждый матч, «Манчестер Юнайтед» выиграет чемпионат Англии», – написал Болт на своей страничке в соцсети Х.
На данный момент команда Рубена Аморима идёт тринадцатой в таблице АПЛ и седьмой в общей таблице Лиги Европы.
«Ливерпуль» же возглавляет турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025. Команда набрала 46 очков за 19 матчей и имеет игру в запасе. У ближайшего преследователя, «Арсенала», 40 очков после 20 матчей.
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