Легендарный Усэйн Болт рассказал, в каком случае «Манчестер Юнайтед» сможет выиграть АПЛ

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике и фанат «Манчестер Юнайтед» Усэйн Болт поделился мыслями по поводу ничьей с «Ливерпулем» в 20-м туре АПЛ – 2:2.

«Если мы сможем играть с такой борьбой каждый матч, «Манчестер Юнайтед» выиграет чемпионат Англии», – написал Болт на своей страничке в соцсети Х.

На данный момент команда Рубена Аморима идёт тринадцатой в таблице АПЛ и седьмой в общей таблице Лиги Европы.

«Ливерпуль» же возглавляет турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025. Команда набрала 46 очков за 19 матчей и имеет игру в запасе. У ближайшего преследователя, «Арсенала», 40 очков после 20 матчей.

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