«Барселона» провела переговоры с молодым талантливым форвардом из АПЛ — Sport.es

Спортивный агент центрального нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана встречался с руководством каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство «Барселоны» уже формирует состав на следующий сезон и следит за молодыми перспективными игроками в разных лигах. Ситуация с Пау Виктором и Даниэлем Ольмо обострила вопрос ротации состава в команде уже спейчас.

Напомним, в октябре минувшего года Дуран продлил контракт с «Астон Вилой» до конца июня 2030 года. В текущем сезоне колумбиец сыграл в 26 матчах, где забил 12 голов. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 40 млн.