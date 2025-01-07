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«Барселона» провела переговоры с молодым талантливым форвардом из АПЛ — Sport.es

«Барселона» провела переговоры с молодым талантливым форвардом из АПЛ — Sport.es
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Спортивный агент центрального нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана встречался с руководством каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство «Барселоны» уже формирует состав на следующий сезон и следит за молодыми перспективными игроками в разных лигах. Ситуация с Пау Виктором и Даниэлем Ольмо обострила вопрос ротации состава в команде уже спейчас.

Напомним, в октябре минувшего года Дуран продлил контракт с «Астон Вилой» до конца июня 2030 года. В текущем сезоне колумбиец сыграл в 26 матчах, где забил 12 голов. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 40 млн.

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