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Стало известно, сколько саудовские клубы готовы заплатить за хавбека «МЮ» Каземиро

Стало известно, сколько саудовские клубы готовы заплатить за хавбека «МЮ» Каземиро
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Клубы из Саудовской Аравии намерены заплатить за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро € 30 млн. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, бразилец сам не против покинуть английский клуб и открыт для идеи перейти в один из саудовских клубов. Отмечается, что Каземиро войдёт в пятёрку самых высокооплачиваемых футболистов в Про-Лиге, если согласится на трансфер в «Аль-Наср», который интересуется игроком.

Ранее сообщалось, что в руководстве команды из Эр-Рияда наслышаны о хороших взаимоотношениях хавбека с Криштиану Роналду, что повышает вероятность перехода.

Прошлым летом «Аль-Иттихад» попытался подписать бразильца, однако саудовский клуб не был готов заплатить запрашиваемые € 70 млн за футболиста.

В текущем сезоне 32-летний Каземиро принял участие в 22 матчах «Юнайтед» во всех турнирах, в которых бразилец отметился тремя забитыми мячами. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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