Тренер «Милана» Консейсау праздновал победу в Суперкубке, танцуя с сигарой в раздевалке
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Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау ярко отпраздновал победу в матче Суперкубка Италии с «Интером». По ходу встречи «Милан» проигрывал со счётом 0:2, но победил — 3:2.
Суперкубок Италии . Финал
06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
1:0 Мартинес – 45+1' 2:0 Тареми – 47' 2:1 Эрнандес – 52' 2:2 Пулишич – 80' 2:3 Абрахам – 90+3'
Португальский специалист станцевал с игроками в раздевалке после матча, в этот момент он курил сигару. Ранее сообщалоcь, что Консейсау выиграл трофей быстрее всех тренеров в истории клуба с 1930 года. Для этого ему понадобилось два матча.
Напомним, во вчерашнем матче за «Интер» забивали Лаутаро Мартинес и Мехди Тареми. У «Милана» голы в свой актив записали Тео Эрнандес, Кристиан Пулишич и Тэмми Абрахам.
Консейсау возглавил «Милан» 30 декабря 2024 года.
Тренер «Милана» Консейсау празднует победу в Суперкубке
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