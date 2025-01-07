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Тренер «Милана» Консейсау праздновал победу в Суперкубке, танцуя с сигарой в раздевалке

Тренер «Милана» Консейсау праздновал победу в Суперкубке, танцуя с сигарой в раздевалке
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Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау ярко отпраздновал победу в матче Суперкубка Италии с «Интером». По ходу встречи «Милан» проигрывал со счётом 0:2, но победил — 3:2.

Суперкубок Италии . Финал
06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
1:0 Мартинес – 45+1'     2:0 Тареми – 47'     2:1 Эрнандес – 52'     2:2 Пулишич – 80'     2:3 Абрахам – 90+3'    

Португальский специалист станцевал с игроками в раздевалке после матча, в этот момент он курил сигару. Ранее сообщалоcь, что Консейсау выиграл трофей быстрее всех тренеров в истории клуба с 1930 года. Для этого ему понадобилось два матча.

Напомним, во вчерашнем матче за «Интер» забивали Лаутаро Мартинес и Мехди Тареми. У «Милана» голы в свой актив записали Тео Эрнандес, Кристиан Пулишич и Тэмми Абрахам.

Консейсау возглавил «Милан» 30 декабря 2024 года.

Тренер «Милана» Консейсау празднует победу в Суперкубке

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