Тренер «Милана» Консейсау праздновал победу в Суперкубке, танцуя с сигарой в раздевалке

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау ярко отпраздновал победу в матче Суперкубка Италии с «Интером». По ходу встречи «Милан» проигрывал со счётом 0:2, но победил — 3:2.

Португальский специалист станцевал с игроками в раздевалке после матча, в этот момент он курил сигару. Ранее сообщалоcь, что Консейсау выиграл трофей быстрее всех тренеров в истории клуба с 1930 года. Для этого ему понадобилось два матча.

Напомним, во вчерашнем матче за «Интер» забивали Лаутаро Мартинес и Мехди Тареми. У «Милана» голы в свой актив записали Тео Эрнандес, Кристиан Пулишич и Тэмми Абрахам.

Консейсау возглавил «Милан» 30 декабря 2024 года.

Тренер «Милана» Консейсау празднует победу в Суперкубке