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«Ты одержим мной!» Салах ответил Каррагеру на обвинение в эгоизме

«Ты одержим мной!» Салах ответил Каррагеру на обвинение в эгоизме
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Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на слова бывшего игрока мерсисайдцев и ныне эксперта и телеведущего Sky Sports Джейми Каррагера об эгоизме египтянина после матча 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мартинес – 52'     1:1 Гакпо – 59'     2:1 Салах – 70'     2:2 Диалло – 80'    

«Я бы сказал, что Вирджил ван Дейк как капитан клуба вышел из этой ситуации с большим уважением к себе. То, как он вёл себя, его игра на поле, то, как он руководил командой. Вместо того чтобы говорить о Тренте Александер-Арнольде или Мо Салахе, я бы, пожалуй, хотел отдать должное именно ему. Ван Дейк показал себя настоящим лидером. Скрестим пальцы, чтобы он подписал контракт. Остальные двое, возможно, могли бы посмотреть на Вирджила ван Дейка и взять с него пример.

Салах, например, был не очень вовлечён в игру, он эгоист», — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

«Ты одержим мной!» — написал Салах в ответ Каррагеру в соцсетях.

Напомним, у Салаха, ван Дейка и Александер-Арнольда истекают контракты с «Ливерпулем» в конце этого сезона.

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