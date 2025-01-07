«Ты одержим мной!» Салах ответил Каррагеру на обвинение в эгоизме

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на слова бывшего игрока мерсисайдцев и ныне эксперта и телеведущего Sky Sports Джейми Каррагера об эгоизме египтянина после матча 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Я бы сказал, что Вирджил ван Дейк как капитан клуба вышел из этой ситуации с большим уважением к себе. То, как он вёл себя, его игра на поле, то, как он руководил командой. Вместо того чтобы говорить о Тренте Александер-Арнольде или Мо Салахе, я бы, пожалуй, хотел отдать должное именно ему. Ван Дейк показал себя настоящим лидером. Скрестим пальцы, чтобы он подписал контракт. Остальные двое, возможно, могли бы посмотреть на Вирджила ван Дейка и взять с него пример.

Салах, например, был не очень вовлечён в игру, он эгоист», — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

«Ты одержим мной!» — написал Салах в ответ Каррагеру в соцсетях.

Напомним, у Салаха, ван Дейка и Александер-Арнольда истекают контракты с «Ливерпулем» в конце этого сезона.