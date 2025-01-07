«Милан» выиграл Суперкубок Италии, неожиданное поражение «Вашингтона». Главное к утру

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Итальянский «Милан» выиграл Суперкубок страны, обыграв в финале «Интер», уступая 0:2 по ходу матча, «Вашингтон Кэпиталз» потерпел неожиданное поражение, проиграв худшей команде Восточной конференции НХЛ — «Баффало Сэйбрз», «Атлетико Минейро» сделал официальное предложение «Зениту» по трансферу вингера Артура Гимарайнса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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