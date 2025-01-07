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7 января главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, авто, НХЛ

«Милан» выиграл Суперкубок Италии, неожиданное поражение «Вашингтона». Главное к утру
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Итальянский «Милан» выиграл Суперкубок страны, обыграв в финале «Интер», уступая 0:2 по ходу матча, «Вашингтон Кэпиталз» потерпел неожиданное поражение, проиграв худшей команде Восточной конференции НХЛ — «Баффало Сэйбрз», «Атлетико Минейро» сделал официальное предложение «Зениту» по трансферу вингера Артура Гимарайнса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Милан» отыгрался с 0:2 в миланском дерби и стал обладателем Суперкубка Италии.
  2. «Вашингтон» по буллитам проиграл «Баффало» в НХЛ. У Протаса — гол+пас.
  3. «Атлетико Минейро» сделал официальное предложение «Зениту» по трансферу Артура.
  4. Мадридский «Реал» разгромил «Минеру» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании.
  5. Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Аделаиде.
  6. Карлос Сайнс-старший вынужден прекратить выступление на «Дакаре»-2025.
  7. «Ноттингем Форест» установил рекорд сезона в АПЛ.
  8. ЦСКА ждёт ответа от «Ривер Плейт» по трансферу Солари — Ole.
  9. 31 сейв Бобровского не помог «Флориде» обыграть на выезде «Колорадо».
  10. Хамес Родригес разорвал контракт с «Райо Вальекано» и стал свободным агентом — Романо.
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