Вратарь Антонин Кински может дебютировать за «Тоттенхэм» уже в матче с «Ливерпулем»

21-летний вратарь сборной Чехии, перешедший недавно в «Тоттенхэм Хотспур» из «Славии», Антонин Кински может сыграть за «шпор» уже завтра в матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем». Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, голкипер не смог тренироваться с командой в понедельник, так как не получил разрешение на работу и выезд за границу. Но теперь этот вопрос решён, и Кински прибыл в расположение клуба. Отметим, что есть шанс, что чех будет основным вратарём команды до тех пор, пока Гульельмо Викарио не восстановится после перелома лодыжки, который он получил в конце ноября в матче с «Манчестер Сити».

Напомним, чешский вратарь заключил контракт с «Тоттенхэмом» в начале января этого года. Действующее соглашение рассчитано до 2031 года.