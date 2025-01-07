Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь Антонин Кински может дебютировать за «Тоттенхэм» уже в матче с «Ливерпулем»

Вратарь Антонин Кински может дебютировать за «Тоттенхэм» уже в матче с «Ливерпулем»
Аудио-версия:
Комментарии

21-летний вратарь сборной Чехии, перешедший недавно в «Тоттенхэм Хотспур» из «Славии», Антонин Кински может сыграть за «шпор» уже завтра в матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем». Об этом сообщает Goal.com.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, голкипер не смог тренироваться с командой в понедельник, так как не получил разрешение на работу и выезд за границу. Но теперь этот вопрос решён, и Кински прибыл в расположение клуба. Отметим, что есть шанс, что чех будет основным вратарём команды до тех пор, пока Гульельмо Викарио не восстановится после перелома лодыжки, который он получил в конце ноября в матче с «Манчестер Сити».

Напомним, чешский вратарь заключил контракт с «Тоттенхэмом» в начале января этого года. Действующее соглашение рассчитано до 2031 года.

Материалы по теме
Официально
«Тоттенхэм» объявил о переходе Антонина Кински из пражской «Славии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android