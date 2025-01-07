В «Барселоне» прошла встреча Флика, Лапорты и Деку. Клуб выбрал позицию для усиления зимой

В руководстве каталонской «Барселоны» пришли к выводу, что сине-гранатовым необходимо подписать в это январское трансферное окно нового левого вингера. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Жоан Лапорта, Ханси Флик и Деку признали, что ни Рафинья, ни Фермин Лопес не справляются в полной мере с ролью левого вингера команды.

Напомним, по итогам 19 туров каталонская команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. По итогам шести туров Лиги чемпионов «Барселона» располагается на втором месте. Следующий матч сине-гранатовые проведут на выезде в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао 8 января.