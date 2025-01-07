«Ливерпуль» заинтересован в трансфере хавбека сборной США

Английский «Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Бетиса» и сборной США Джонни Кардозо. Об этом сообщает AnfieldWatch.

По информации источника, финансовые подробности потенциальной сделки не разглашаются, однако отмечается, что «красные» направили запрос в «Бетис» для оценки целесообразности трансфера. Кроме того, если «Ливерпулю» удастся подписать Кардозо, ожидается, что японский опорный полузащитник Ватару Эндо покинет «красных» зимой.

23-летний Кардозо перешёл в «Бетис» зимой 2024 года из бразильского «Интернасьонала». В текущем сезоне он сыграл 20 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также хавбек провёл 18 матчей за сборную США. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.