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Ибрагимович выступил с речью после победы «Милана» над «Интером» в матче за Суперкубок

Ибрагимович выступил с речью после победы «Милана» над «Интером» в матче за Суперкубок
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Советник «Милана» Златан Ибрагимович выступил с речью перед командой после победы в финальном матче за Суперкубок Италии, в котором «россонери» обыграли «Интер» (3:2).

Суперкубок Италии . Финал
06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
1:0 Мартинес – 45+1'     2:0 Тареми – 47'     2:1 Эрнандес – 52'     2:2 Пулишич – 80'     2:3 Абрахам – 90+3'    

«Мы достигли одной из наших целей. То, что мы искали, — это реакция: вот это (показывает на трофей. — Прим. «Чемпионата») — наша реакция. Прежде чем говорить, я хочу поздравить тренера и его персонал: всего за несколько дней вы проделали огромную работу.

Поздравляю также игроков. Вы завоевали этот трофей потом, самопожертвованием и желанием победить. Когда у команды есть такая воля к победе, её трудно победить. Когда мы начинали чемпионат, я сказал вам, что всё зависит от нас, потому что всё дело в голове. Сегодня вы это доказали. Теперь мы возвращаемся в Италию, берём с собой этот менталитет, набираем очки, чтобы быть там, где нам нужно быть.

Поздравляю также всех тех, кто был с нами вместе с командой: это также благодаря вам, даже если вы не знамениты и не находитесь на поле, вы так же важны, как и те, кто играет. Ребята, это «Милан», мы играем за эти трофеи: тот, кто хочет войти в историю «Милана», должен выигрывать эти кубки. Вперёд, «Милан»!» — приводит слова Ибрагимовича Milan News.

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