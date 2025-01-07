Непомнящий: Головин заиграл бы в «Реале» и «Манчестер Сити»

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о европейских перспективах Александра Головина, который ныне выступает за «Монако». Специалист предположил, что российский полузащитник мог бы заиграть в топ-клубе уровня «Реала» и «Манчестер Сити». Непомнящий выделил трудолюбие Головина — такие футболисты нужны любой команде.

«Головин заиграл бы, наверное, и в «Манчестер Сити», и в «Реале», и в «Атлетико» Мадрид. Он пашущий человек, а такие везде нужны. Он подошёл бы тренерам этих команд», – приводит слова Валерия Непомнящего «Советский спорт».

Нынешний контракт Александра с монегасками рассчитан до 2029 года. В текущем сезоне он сыграл за бело-красных 20 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.