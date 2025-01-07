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Шалимов: дерби между «Интером» и «Миланом» — просто супер

Шалимов: дерби между «Интером» и «Миланом» — просто супер
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Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался по итогам матча за Суперкубок Италии между «Интером» и «Миланом» (2:3). Отметим, что во время профессиональной карьеры футболиста Шалимов выступал за «Интер».

Суперкубок Италии . Финал
06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
1:0 Мартинес – 45+1'     2:0 Тареми – 47'     2:1 Эрнандес – 52'     2:2 Пулишич – 80'     2:3 Абрахам – 90+3'    

«Я не ждал много голов в дерби «Милана» с «Интером». Обычно матчи этих команд получаются очень тяжёлыми без обилия забитых мячей. Я удивлён такой развязкой. Матч получился — просто супер! Хотя я думаю, футболисты не очень довольны тем, что турнир вынесен в Саудовскую Аравию. Их выдернули посреди сезона чемпионата Италии из привычного ритма. Не знаю, кому это надо… Для меня миланское дерби — это «Сан‑Сиро», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, игра между «Миланом» и «Интером» состоялась накануне, 6 января. Миланское дерби проходило на нейтральном стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Симоне Содза (Италия). Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Милана». Напомним, в полуфинале Суперкубка Италии «Интер» обыграл «Аталанту» со счётом 2:0. «Милан», в свою очередь, оставил за бортом турнира «Ювентус» — 2:1. Все матчи проходили в Саудовской Аравии.

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