Шалимов: дерби между «Интером» и «Миланом» — просто супер

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался по итогам матча за Суперкубок Италии между «Интером» и «Миланом» (2:3). Отметим, что во время профессиональной карьеры футболиста Шалимов выступал за «Интер».

«Я не ждал много голов в дерби «Милана» с «Интером». Обычно матчи этих команд получаются очень тяжёлыми без обилия забитых мячей. Я удивлён такой развязкой. Матч получился — просто супер! Хотя я думаю, футболисты не очень довольны тем, что турнир вынесен в Саудовскую Аравию. Их выдернули посреди сезона чемпионата Италии из привычного ритма. Не знаю, кому это надо… Для меня миланское дерби — это «Сан‑Сиро», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, игра между «Миланом» и «Интером» состоялась накануне, 6 января. Миланское дерби проходило на нейтральном стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Симоне Содза (Италия). Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Милана». Напомним, в полуфинале Суперкубка Италии «Интер» обыграл «Аталанту» со счётом 2:0. «Милан», в свою очередь, оставил за бортом турнира «Ювентус» — 2:1. Все матчи проходили в Саудовской Аравии.