Тэмми Абрахам поделился эмоциями от победы «Милана» в финале Суперкубка Италии
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Нападающий «Милана» Тэмми Абрахам поделился эмоциями от победы над миланским «Интером» (3:2) в финальном матче за Суперкубок Италии.
Суперкубок Италии . Финал
06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
1:0 Мартинес – 45+1' 2:0 Тареми – 47' 2:1 Эрнандес – 52' 2:2 Пулишич – 80' 2:3 Абрахам – 90+3'
«Я очень рад за свою команду, за болельщиков и за всех вас. Мы играли уверенно, смело, с голодом, а когда мы так играем, то мы самая сильная команда. Мы очень счастливы», — приводит слова Абрахама Football Italia.
Напомним, во вчерашнем матче за «Интер» забивали Лаутаро Мартинес и Мехди Тареми. У «Милана» голы в свой актив записали Тео Эрнандес, Кристиан Пулишич и Тэмми Абрахам.
В полуфинале Суперкубка Италии «Интер» обыграл «Аталанту» со счётом 2:0. «Милан», в свою очередь, оставил за бортом турнира «Ювентус» — 2:1. Все матчи проходили в Саудовской Аравии.
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