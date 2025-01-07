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Джоб Беллингем — главный кандидат на усиление полузащиты «Боруссии» Дортмунд — Sky Germany

Джоб Беллингем — главный кандидат на усиление полузащиты «Боруссии» Дортмунд — Sky Germany
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Дортмундская «Боруссия» хочет приобрести полузащитника английского «Сандерленда» Джоба Беллингема, который является братом хавбека мадридского «Реала» Джуда Беллингема, ранее выступавшего в составе «шмелей». Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, англичанин занимает первое место в списке целей немецкого клуба на усиление позиции центрального полузащитника. Также сообщается, что дортмундцы рассматривают Джеймса Макэйти из «Манчестер Сити», Петара Сучича и Мартина Батурину (оба — «Динамо» Загреб) и Андрию Максимовича из «Црвены Звезды».

Джоб Беллингем в текущем сезоне сыграл 23 матча за «Сандерленд» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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