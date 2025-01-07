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Игрок «Милана» Тео Эрнандес высказался о победе над «Интером» в матче за Суперкубок Италии

Игрок «Милана» Тео Эрнандес высказался о победе над «Интером» в матче за Суперкубок Италии
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27-летний левый защитник «Милана» Тео Эрнандес высказался о победе в матче Суперкубка Италии с «Интером» (3:2). Эрнандес стал автором одного из забитых мячей «россонери».

Суперкубок Италии . Финал
06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
1:0 Мартинес – 45+1'     2:0 Тареми – 47'     2:1 Эрнандес – 52'     2:2 Пулишич – 80'     2:3 Абрахам – 90+3'    

«Это было отличное выступление. Мы знали, что «Интер» — отличная команда. Это был сложный момент для меня, но думаю, что сейчас я возвращаюсь в форму. Я ещё не готов на 100%, но стараюсь помочь команде. Это замечательно.

Я посвящаю этот гол своей жене, сыну, а теперь и маленькой дочке, которая тоже скоро появится на свет, чтобы увеличить нашу семью», — приводит слова Эрнандеса Football Italia.

Напомним, в полуфинале Суперкубка Италии «Интер» обыграл «Аталанту» со счётом 2:0. «Милан», в свою очередь, оставил за бортом турнира «Ювентус» — 2:1. Все матчи проходили в Саудовской Аравии.

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