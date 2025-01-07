Каряка: у Тюкавина есть качества, чтобы зацепиться в Европе

Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Каряка считает, что нападающий бело-голубых Константин Тюкавин имеет все шансы заявить о себе в одном из европейских клубов.

— Тюкавин один из лидеров команды, основной нападающий и главный кандидат на отъезд в Европу. Пора уезжать?

— Сложно сказать. Сейчас он один из лидеров «Динамо», и клуб не захочет с ним расставаться. С профессиональной точки зрения у Тюкавина есть качества, чтобы зацепиться в Европе, — приводит слова Каряки «Матч ТВ».

Всего в нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.