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Каряка: у Тюкавина есть качества, чтобы зацепиться в Европе

Каряка: у Тюкавина есть качества, чтобы зацепиться в Европе
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Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Каряка считает, что нападающий бело-голубых Константин Тюкавин имеет все шансы заявить о себе в одном из европейских клубов.

— Тюкавин один из лидеров команды, основной нападающий и главный кандидат на отъезд в Европу. Пора уезжать?
— Сложно сказать. Сейчас он один из лидеров «Динамо», и клуб не захочет с ним расставаться. С профессиональной точки зрения у Тюкавина есть качества, чтобы зацепиться в Европе, — приводит слова Каряки «Матч ТВ».

Всего в нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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