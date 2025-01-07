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Юран: развязка прошлого сезона — шедевр, вряд ли у «Динамо» так снова сойдутся звёзды

Юран: развязка прошлого сезона — шедевр, вряд ли у «Динамо» так снова сойдутся звёзды
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Известный отечественный экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран поделился впечатлением от концовки прошлого сезона РПЛ. Судьба золотых медалей решилась в последнем туре чемпионата. Титул завоевал «Зенит».

«Развязка прошлого сезона была шедевром. «Ростов» выигрывал 1:0 и всё шло к ничьей, но «Зенит» вырывает. Немного удивило, что «Динамо» не смогло сыграть даже вничью с «Краснодаром». Был такой шанс стать чемпионом, и так сошлись звёзды… В ближайшее время у «Динамо» вряд ли так снова сойдутся звёзды. Абстрактно говоря, нужно было просто умереть на поле и на скамейке запасных, отдать всю энергию, чтобы сыграть хотя бы вничью и стать чемпионом. Эти два матча сильно заинтриговали», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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