Игнатьев: победа Сафонова в Суперкубке Франции повышает значимость российского футбола

Российский тренер Борис Игнатьев отреагировал на победу голкипера Матвея Сафонова вместе с «ПСЖ» в Суперкубке Франции. Парижане обыграли «Монако» (1:0), а Сафонов провёл весь матч в запасе.

«Это большое личное завоевание Сафонова в составе команды, и это повышает значимость нашего футбола в целом. Теперь пойдёт больше разговоров об отечественном футболе, и взоры будут больше наплавлены на российский футбол.

Переход Сафонова уже оправдался? Конечно. Даже несмотря на то что он не принимал участия в этом матче Суперкубка. Всё-таки «ПСЖ» — один из лучших европейских клубов. Успех Сафонова говорит о том, что есть люди, которые могут поддерживать наш футбол на таком серьёзном уровне», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Сафонов стал первым россиянином, выигравшим Суперкубок Франции. Также он первый за 23 года россиянин с трофеем во Франции.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.