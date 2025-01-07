Олег Веретенников: нам нужны еврокубки и официальные матчи сборной России

Бывший тренер «Рубина», «Кубани» и «Ротора» Олег Веретенников выразил надежду, что в 2025 году российские команды будут допущены до международных турниров.

«Надо верить, что в 2025 году российский футбол вернётся на международную арену. Нам нужны еврокубки и официальные матчи сборной России», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).