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Спортдиректор «Пари НН» ответил, даёт ли Романцев советы по комплектованию команды

Спортдиректор «Пари НН» ответил, даёт ли Романцев советы по комплектованию команды
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Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, даёт ли Олег Романцев советы по комплектованию команды.

— Давал ли советы Романцев по комплектованию команды?
— Я не думаю, что он настолько глубоко погружён в жизнь «Пари НН», чтобы давать советы. Наверное, бегло может оценить состав. Та внутренняя экспертиза, которая есть у нашего департамента, точно глубже и более продуманная», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, о сотрудничестве между «Пари НН» и Романцевым клуб объявил в начале декабря 2023 года. Олег Романцев — бывший главный тренер ряда российских и советских клубов. Наибольшую популярность ему принесла работа в московском «Спартаке».

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