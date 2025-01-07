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Лаутаро Мартинес высказался о поражении «Интера» от «Милана» в Суперкубке Италии

Лаутаро Мартинес высказался о поражении «Интера» от «Милана» в Суперкубке Италии
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о поражении команды от «Милана» (2:3) в финале Суперкубка Италии.

Суперкубок Италии . Финал
06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
1:0 Мартинес – 45+1'     2:0 Тареми – 47'     2:1 Эрнандес – 52'     2:2 Пулишич – 80'     2:3 Абрахам – 90+3'    

«У нас хватало моментов, мы могли изменить ход игры, но не воспользовались своими шансами. Мы проиграли. Не знаю, было ли поражение заслуженным, но «Милан» стоит похвалить за то, что они не сдались. Трудно объяснить то, что произошло», — приводит слова Мартинеса итальянское онлайн-издание Football Italia.

Напомним, игра между «Миланом» и «Интером» состоялась накануне, 6 января. Миланское дерби проходило на нейтральном стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Симоне Содза (Италия). Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Милана». Напомним, в полуфинале Суперкубка Италии «Интер» обыграл «Аталанту» со счётом 2:0. «Милан», в свою очередь, оставил за бортом турнира «Ювентус» — 2:1. Все матчи проходили в Саудовской Аравии.

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