Тео Эрнандес: игроки «Милана» должны взять на себя часть вины за то, что ушёл Фонсека

27-летний левый защитник «Милана» Тео Эрнандес высказался об увольнение Паулу Фонсеки с поста главного тренера итальянской команды и назначении Сержиу Консейсау.

«Мы должны взять на себя часть вины за то, что ушёл Фонсека, это была не только его вина. Мы благодарны, что он был здесь, и желаем ему всего наилучшего. У нас было не так много времени, чтобы поработать с Консейсау, но я думаю, что это пошло нам на пользу», — приводит слова Эрнандеса Football Italia.

Отметим, что под руководством Консейсау «Милан» уже успел выиграть трофей. «Россонери» стали обладателями Суперкубка Италии.

Напомним, Фонсека возглавлял «Милан» с лета 2024 года. Ранее Паулу также трудился главным тренером в «Авеше», «Порту», «Браге», «Пасуш де Феррейре», «Шахтёре», «Лилле» и «Роме».