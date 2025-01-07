«Спартак» объявил имена соперников на зимних сборах

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил имена соперников по товарищеским матчам на зимних сборах сезона-2024/2025.

Так, первый сбор команды пройдёт в турецком Белеке. На нём «Спартак» сыграет с новороссийским «Черноморцем». Встреча пройдёт 20 января в закрытом режиме и необычном формате — три тайма по 45 минут.

Второй сбор красно-белых пройдёт в Дубае, на нём «Спартак» проведёт матч с казахстанской «Астаной» 2 февраля. Напомним, в ОАЭ красно-белые также примут участие в Зимнем кубке РПЛ. 30 января «Спартак» сыграет против «Краснодара», 7 февраля — против московского «Динамо», а 10 или 11 февраля — с одной из команд другой группы для определения итогового места на турнире.

Ещё два матча ждут «Спартак» на третьем зимнем сборе в Белеке. 20 февраля состоится матч с московским «Торпедо», а 24-го — с узбекистанским «Насафом».

Первая официальная игра после зимнего перерыва состоится 2 марта: в матче 19-го тура Мир РПЛ красно-белые примут дома «Оренбург».