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Шалимов — о Модриче: Лука в каждой игре делает всё возможное

Шалимов — о Модриче: Лука в каждой игре делает всё возможное
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Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о полузащитнике мадридского «Реала» Луке Модриче. Накануне, 6 января, 39-летний Модрич отметился забитым мячом в матче Кубка Испании с «Минерой».

Кубок Испании . 1/16 финала
06 января 2025, понедельник. 21:00 МСК
Минера
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Вальверде – 5'     0:2 Камавинга – 13'     0:3 Гюлер – 28'     0:4 Модрич – 55'     0:5 Гюлер – 88'    

«Сколько уже Модричу лет? А посмотрите, он в каждой игре делает всё возможное. У некоторых футболистов бывает так, что они со временем перестают реализовывать моменты в серьёзных, действительно сложных играх. А Модрич забивает во всех матчах», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Минерой» и «Реалом» прошёл на стадионе «Картагонова» в Картахене (Испания). Матч завершился со счётом 5:0 в пользу «Реала», «сливочные» вышли в 1/8 финала турнира. Модрич выступает за мадридский «Реал» с 2012 года. Ранее хорватский полузащитник играл за «Тоттенхэм» и загребское «Динамо».

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