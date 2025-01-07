Шалимов — о Модриче: Лука в каждой игре делает всё возможное

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о полузащитнике мадридского «Реала» Луке Модриче. Накануне, 6 января, 39-летний Модрич отметился забитым мячом в матче Кубка Испании с «Минерой».

«Сколько уже Модричу лет? А посмотрите, он в каждой игре делает всё возможное. У некоторых футболистов бывает так, что они со временем перестают реализовывать моменты в серьёзных, действительно сложных играх. А Модрич забивает во всех матчах», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Минерой» и «Реалом» прошёл на стадионе «Картагонова» в Картахене (Испания). Матч завершился со счётом 5:0 в пользу «Реала», «сливочные» вышли в 1/8 финала турнира. Модрич выступает за мадридский «Реал» с 2012 года. Ранее хорватский полузащитник играл за «Тоттенхэм» и загребское «Динамо».