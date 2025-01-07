Карло Анчелотти оценил игру Эндрика за «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру молодой звезды «Королевского клуба» Эндрика. Итальянский специалист похвалил бразильца и выразил надежду, что в скором времени к нему придут голы.

«Эндрик очень хорошо играет, голы придут к нему. Он уже скоро забьёт, я уверен», — приводит слова Карло Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах Эндрика заинтересован ряд клубов из немецкой Бундеслиги. Однако до официальных запросов дело пока не дошло.

В нынешнем сезоне Эндрик появился на поле в 11 матчах Ла Лиги, в которых забил один гол. Также на его счету три игры и один забитый мяч в рамках Лиги чемпионов.